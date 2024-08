Foto: Divulgacao The Police: clássico 'Synchronicity' ganha edição em vinil duplo colorido

Synchronicity , o derradeiro trabalho do lendário trio de rock The Police , lançado originalmente em 1983, acaba de ganhar uma edição especial e histórica em vinil duplo colorido (vermelho e amarelo) pela Universal Music , via Polydor Records que já está disponível para pré-venda em seu site oficial pelo valor de £35.99 (cerca de

R$ 250 no câmbio atual - impostos podem ser aplicáveis).



Esta edição especial é o primeiro projeto abrangente para os álbuns de arquivo do The Police , com todas as faixas remasterizadas de seus tapes originais realizadas no Abbey Road Studios em Londres , material bônus inédito, novas notas e entrevistas , além de arquivos raros de fotografia .





Em 17 de junho de 1983 o trio formado por Sting, Andy Summers e Stewart Copeland lançariam aquele que seria um dos álbuns mais aclamados do rock ao mesmo tempo que seria a despedida de um dos grupos mais bem sucedidos da indústria musical.

Synchronicity , o quinto e último álbum de estúdio do Police , lançado pela gravadora A&M Records , quando ainda era controlada pela CBS (atual Sony Music Entertainment ), incluiu hits memoráveis que nortearam as paradas das rádios nos anos 1980, como Every Breathe You Take, King Of Pain, Wrapped Around Your finger e Synchronicity II .

O título do álbum foi inspirado pelo livro The Roots of Coincidence de Koestler e seu conteúdo apresentava elementos de new wave, post-punk e pop , com o uso criativo de sintetizadores e texturas de produção .

The Police: álbum 'Synchronicity' ganha edição especial em vinil duplo colorido





O Police apresentou temas como coincidência, relacionamentos e reflexões existenciais em Synchronicity , que alcançou grande sucesso de crítica e comercial, vendendo mais de 8 milhões de cópias nos EUA .

Em 2009, Synchronicity foi incluído no Grammy Hall of Fame e quatro anos mais tarde foi selecionado para preservação no United States National Recording Registry pela Library of Congress por sua significância cultural e histórica.

Confira o conteúdo completo de Synchronicity em sua edição especial em vinil colorido :

Disco 1

Lado A

Synchronicity I

Walking In Your Footsteps

O My God

Mother

Miss Gradenko

Synchronicity II

Lado B

Every Breath You Take

King Of Pain

Wrapped Around Your Finger