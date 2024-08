Foto: BMG Rita Ora passa mal horas antes de show na Hungria





A cantora Rita Ora se viu obrigada a cancelar uma apresentação na última semana na Hungria poucas horas antes de subir ao palco na cidade de Debrecen por ter passado mal .

Ora se desculpou por ter cancelado sua apresentação depois de passar a noite em um hospital na capital húngara.





A voz de Poison estava programada para se apresentar no Campus Fesztival , em Debrecen, mas, ela seguiu as ordens dos médicos que recomendaram repouso absoluto .

"Por favor, perdoem essa reviravolta inesperada, mas infelizmente não poderia me apresentar no Campus Feztival hoje à noite" , disse Rita Ora aos seus 16 milhões de seguidores no Instagram , sem dar nenhum detalhe de seu estado de saúde.

E concluiu: "Depois de passar a noite no hospital em Budapeste, devo descansar completamente e seguir as ordens médicas. Sinto muito pelos meus fãs que estarão lá hoje e sou realmente grata pela compreensão de vocês."

Rita Ora , dona do hit I Will Never Let You Down , também é jurada do The Masked Singer e técnica do The Voice Austrália .