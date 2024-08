Foto: Reprodução / YouTube Destaque | Coluna Marcelo de Assis | Nelly Furtado planeja residência em Las Vegas com Timbaland





O Queens Of The Stone Age cancelou mais datas de sua atual turnê depois que seu vocalista, Josh Homme , foi submetido à uma cirurgia de emergência .

O grupo já havia realizado outros cancelamentos anteriormente, incluindo algumas datas de festivais na Eslováquia, Alemanha e Áustria no início de julho, depois que foi revelado que Josh Homme precisava retornar ao seu lar nos EUA para um tratamento médico emergencial .





"Devido aos cuidados médicos contínuos, é por ordem dos médicos que Josh Homme permaneça sob seus cuidados nos Estados Unidos. As seguintes apresentações do festival QOTSA foram canceladas...", iniciou um comunicado oficial do Queens Of The Stone Age . "A família Homme e o QOTSA são muito gratos pela demonstração de bons desejos e compreensão gentil durante este tempo."

As datas que foram recentemente canceladas pelo Queens Of The Stone Age incluem apresentações que estavam marcadas para o festival Way Out West festiva l na Suécia , Oya Festival na Noruega , Sydforsolen na Dinamarca , Le Cabaret Vert na França , Lowlands Festival na Holanda , Pukkelpop na Bélgica e Vilar de Mouros Festival em Portugal .

Em meio aos problemas de saúde de Josh Homme , a banda deve lançar uma turnê norte-americana em Boston , no dia 27 de setembro , mas ainda não se sabe se o vocalista estará recuperado para voltar às atividades. Além disso, nenhum detalhe adicional sobre sua condição médica foi revelado.

"Acho que vamos dar uma pausa. Sei que temos alguns planos para o ano que vem que estão sendo discutidos vagamente", disse o guitarrista Troy Van Leeuwen ao NME .