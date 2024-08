Foto: Wikimedia Commons Kamala Harris: discurso nos EUA tem citação de música do rapper Quavo

Kamala Harris , atual vice-presidente dos EUA , surpreendeu seus apoiadores em um comício nos EUA quando citou uma frase de um grande sucesso do trio de rap Migos .

Na ocasião, Kamala Harris , que estava em Atlanta , na Geórgia , criticava a segurança da fronteira do governo de seu oponente à Casa Branca , o republicano Donald Trump .





"Donald Trump, por outro lado, tem falado um grande jogo sobre proteger nossa fronteira, mas ele não anda a pé, ou como diria meu amigo Quavo, ele não "anda como fala"" , disse Harris , ao ser ovacionada em Atlanta .

Kamala fez uma referência direta ao single Walk It Talk It , do trio Migos , o qual o rapper Quavo é integrante. A faixa, que pertence ao álbum Culture II lançado pela Universal Music , através da Capitol Records, lançado em março de 2018, apresenta Drake como convidado especial.

Naquela época, Walk It Talk It chegou à posição 10 da Billboard Hot 100 . No clipe oficial, Migos e Drake se apresentam em um show fictício como o tema de dança chamado Culture Ride (inspirado no lendário programa de TV norte-americano Soul Train ) com Jamie Foxx interpretando o apresentador fictício Ron Delirious (um trocadilho com o saudoso Don Cornelius , apresentador do Soul Train ).