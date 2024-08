Foto: Divulgação / Deezer Deezer cria jornada musical na Olimpiada de Paris com playlists e experiências

Paris , a cidade do amor, é também um centro pulsante de cultura e música, com um patrimônio musical rico e uma cena contemporânea mais do que reconhecida.

Considerando, portanto, que o maior evento esportivo do mundo acontecerá na Cidade das Luzes este ano, a Deezer - plataforma global de experiências musicais - convida o público a descobrir Paris através da música e do mapa interativo Paris Live .





Desde a última sexta-feira (26), todos que estiverem na cidade, sejam moradores ou turistas, podem embarcar nessa jornada para explorar o passado e o presente musical da capital da França .

Para tornar a experiência Paris Live ainda mais completa, os editores especializados da Deezer fizeram a curadoria de 10 playlists exclusivas , resultando em seleções únicas de músicas para cada local.

De clássicos do eletro francês a standards de jazz e hinos internacionais , as faixas compõem as trilhas sonoras que transmitem as essências dos pontos turísticos.

“Paris não é apenas a Cidade das Luzes, mas também uma cidade que vive e respira música, com cada bairro e ponto turístico contando sua própria história melódica”, comenta Maria Garrido , CMO Global da Deezer . “Através do nosso mapa interativo e das playlists exclusivas, queremos oferecer uma forma única de experimentar Paris e seu patrimônio musical.”

O mapa Paris Live inclui monumentos como o L’Olympia - salão de música mais antigo da cidade, que já recebeu lendas como Edith Piaf e The Beatles , assim como o The Rex Club , clube parisiense pioneiro da música eletrônica.

O guia também leva o público para o histórico clube de jazz Le Caveau de la Huchette , para a Philharmonie de Paris e para a Le Machine du Moulin Rouge , onde já subiram ao palco grandes nomes como The Who e David Bowie .

Além disso, a jornada ainda conta com ativações no Paris Plages , local perfeito para testar seus conhecimentos musicais no estande Deezer Music Quiz .

Confira os locais icônicos de Paris :

1. Olympia

2. La Cigale

3. La Cité de la Musique - Philharmonie de Paris: Philharmonie de Paris & Musée de la Musique

4. Caveau de la Huchette

5. Opéra

6. Machine du Moulin Rouge

7. La Defense Arena

8. New Morning

9. Rex Club

10. Paris Plages