Kylie Minogue: 'My Oh My' ganha remix com Bebe Rexha e Tove Lo

Kylie Minogue , um dos grandes nomes do pop australiano, lançou nesta semana um EP de remixes para a faixa dançante My Oh My, que conta com as participações especiais das cantoras Bebe Rexha e Tove Lo . O disco já está disponível nas plaformas digitais pela BMG .

My Oh My chega na sequência do aclamado disco Tension , que rendeu o hit Padam Padam , vencedor do Grammy Awards . Além da versão original e da Franklin Dream Edit , o novo EP ainda conta com quatro novas versões da faixa .





Com mais de 80 milhões de discos em todo o mundo , 5 bilhões de streams e 9 álbuns número 1 no Reino Unido, Kylie Minogue é uma das potências da cultura pop.

Seus múltiplos prêmios incluem quatro BRIT Awards , dois Grammys e dois MTV Awards . Kylie é a única artista feminina a alcançar um álbum número 1 e singles no TOP 10 em cinco décadas consecutivas no Reino Unido .

Recentemente, Kylie Minogue se apresentou no BST Hyde Park , e convidou a brasileira Anitta , que também participou do evento, para subir ao palco durante o hit Can’t Get You Out Of My Head .

Após um ano estelar em 2023 com o lançamento do álbum Tension e o sucesso global Padam Padam , 2024 está se mostrando tão movimentado quanto para Kylie, que já recebeu Prêmio Ícone Global no BRIT's , participou do Met Gala , completou sua primeira residência em Las Vegas , se apresentou no WeHo Pride e lançou Midnight Ride com Orville Peck e Diplo .

