Nelly Furtado planeja residência em Las Vegas com Timbaland

A estrela canadense Nelly Furtado sugeriu que poderá realizar uma residência em Las Vegas (EUA) ao lado de seu colaborador de longa data, o produtor Timbaland .

Em uma entrevista ao The New Musical Express (NME), a cantora de 45 anos disse que seria "muito divertido" ter uma série de shows na Cidade das Apostas .





"Acho que seria muito divertido para Timbaland e eu fazer uma residência em Las Vegas de 'Loose'. Poderíamos tocar o álbum do começo ao fim, porque acho que ele captura o mundo em que estávamos na época" , disse Furtado . "Não queríamos que soasse perfeito. Queríamos que soasse real. A ideia era (colocar) minhas melodias e letras psicodélicas, melancólicas e agridoces sobre as batidas pesadas de Tim e fazer um tipo de mixagem onírica dentro disso.”

Loose , lançado originalmente em 7 de junho de 2006 pela Universal Music , via Geffen Records , é um grande sucesso comercial e artístico de Nelly Furtado , que a projetou para o mainstream .

Com mais de 10 milhões de cópias vendidas em todo o mundo e um dos discos mais vendidos da década de 2000 , este trabalho revelou os sucessos No Hay Igual, Promiscuous, Maneater, All Good Things (Com to na End) e o megahit Say It Right .

Desde então, Nelly Furtado e Timbaland trabalharam juntos em Give It To Me , de 2007, com participação do astro pop Justin Timberlake . Após 16 anos deste lançamento, Nelly, Timbaland e Timberlake voltariam à cena pop com o single Keep Going Up .

Sobre trabalhar com Timbaland e Justin Timberlake, Nelly Furtado revela que uma "conexão" entre eles: "Entre nós três — eu, Timbaland e JT — todos nós tivemos longas carreiras com altos e baixos e, para mim, pessoalmente, fazer essa música juntos parece muito autêntico e é um mini-milagre".

E continuou: "Começou com Tim e JT. Tim me mandou uma mensagem tipo, ‘Ei, eu tenho uma faixa para você, é uma vibe dançante, para um trio’, e eu fiquei tipo, ‘Você quer dizer com JT?’ E ele disse, ‘Sim’".

“Eu acho que energeticamente é muito positivo. Para mim, a letra e tudo são muito reais para mim agora", encerrou.