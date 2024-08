Foto: Reprodução / Instagram / @celinedion Apresentação de Céline Dion na Olimpíada a coloca TOP 40 do Reino Unido





A estrela canadense Céline Dion voltou a figurar no TOP 40 do Reino Unido após sua apresentação na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Verão 2024 em Paris no último fim de semana.

A coletânea My Love - The Essential Collection alcançou a posição 39 nesta semana, com previsão de evoluir para a posição 29 .





Com a performance do clássico Hymne A L'Amour de Edith Piaf , Céline Dion retorna ao TOP 40 do Official Charts Company pela primeira vez em quatro anos, desde que foi diagnosticada com a Síndrome da Pessoa Rídiga (SPR) em 2022.

Hymne à l'amour (Hino ao Amor), é uma canção francesa de 1949 com palavras de Édith Piaf e música de Marguerite Monnot . Foi cantada pela primeira vez por Piaf naquele ano e gravada por ela na década de 1950 para a Columbia Records .

Piaf cantou no filme de comédia musical francês de 1951 intitulado Paris chante toujours (Paris ainda Canta).