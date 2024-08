Foto: Reprodução / Instagram / @adele Adele: shows na Alemanha terão lugares "indefinidos" na plateia





A nova residência da estrela britânica Adele está prestes a acontecer na cidade de

Munique , na Alemanha em agosto e, segundo a empresa Ticketmaster , haverão

ingressos com preços reduzidos e limitados e assentos indefinidos .

Adele se apresentará em 10 datas em uma arena personalizada a partir do dia 2 de agosto. A voz de Rolling in the Deep está dando aos seus fãs a chance de comparecer em sua residência - sem saber onde estarão sentados ou em pé até o dia do show.

"O local do ingresso será alocado no dia do show, sem qualquer lugar da primeira

até a última fila" , diz um comunicado da Ticketmaste r. "€ 35 por ingresso, incluindo

todas as taxas".

O valor divulgado pela Ticketmaster é equivalente a R$ 212 no câmbio atual com taxas podendo ser aplicáveis no momento da compra.



E continua: "O local não pode ser alterado depois de alocado. A compra máxima é de 2 ingressos por pessoa e eles devem ser retirados pessoalmente na bilheteria, no dia do show. Eles não podem ser transferidos ou revendidos e há um número muito limitado de ingressos Lucky Dip disponíveis a cada semana, quando eles acabam, eles acabam!".