Foto: Wikimedia Commons Post Malone tem novo single com Luke Combs nesta sexta-feira

Post Malone apresentará mais uma faixa de seu próximo álbum, F-1 Trillion nesta sexta-feira (29) e trata-se de mais uma colaboração voltada à country music .

Desta vez, o rapper unirá suas forças com o astro Luke Combs, um dos grandes nomes do gênero na atualidade, na canção Guy For That , que será disponibilizada nas plataformas digitais pela Universal Music , via Republic Records .





No anúncio de Guy For That , Post Malone aparece cantando o novo single e se divertindo - e muito - com Luke Combs.

F-1 Trillion , que chegará ao mercado no dia 16 de agosto , apresenta o novo trabalho de estúdio de Malone , que já divulgou as faixas I Had Some Help (com Morgan Wallen ) e Pour Me a Drink (com Blake Shelton ) ambas com estrelas da country music.

Este é o sexto álbum de estúdio de Post Malone e marca a transição do artista para a música country e que conta com participações confirmadas de Morgan Wallen, Blake Shelton, Luke Combs, Chris Stapleton e Hardy .

A produção do álbum é assinada por Louis Bell, Charlie Handsome e Hoskins . O álbum foi precedido pelo disco Austin , lançado em 2023.

Confira: