Foto: Divulgacao Call The Police, com Andy Summers, se apresenta em SP em 2024





O baixista, compositor e cantor Rodrigo Santos e o lendário guitarrista britânico Andy Summers , ex-membro do The Police , se conheceram no Rio de Janeiro em 2014, por intermédio do empresário Luiz Paulo Assunção , responsável pelo agenciamento de ambos.

A partir daí iniciaram uma amizade musical que já se transformou em parceria e várias apresentações que mesclavam hits do The Police , do Barão Vermelho e da trajetória solo de Rodrigo Santos .





Em 2017 Andy Summers e Rodrigo , convidaram João Barone ( Paralamas do Sucesso), um dos mais renomados baterista deste país para dividir o palco.

Alias foi o baterista quem sugeriu o nome Call the Police para o trio.

“Será uma oportunidade incrível poder tocar com uma lenda da guitarra, como Andy Summers, e com Rodrigo, que está surpreendendo na tarefa de cantar o repertório clássico do The Police" , define João Barone . "Muito além de qualquer coisa, fica o nosso imenso respeito e agradecimento ao Andy, Stewart e Sting, por tudo o que fizeram de bom pela música. A obra do The Police está no hall da fama do rock”.



Em São Paulo , os três musicos se reúnem no dia 3 de agosto , na Vibra São Paulo , com um repertório recheado de hits como So Lonely, Every Breath You Take, Message in a Bottle, Driven To Tears, Roxanne, Every Little Thing She Does Is Magic, entre outras surpresas que o trio Summers/Santos/Barone, prepararam para a turnê.

“É uma dádiva poder tocar e ser amigo de um ídolo de uma das maiores bandas da história. E esse cara está conosco, se divertindo, curtindo, querendo nos levar para vários países do mundo. Nos escolheu para sermos a turma oficial que vai rodar o planeta tocando The Police”, festeja Rodrigo Santos .



Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Uhuu.com e pontos autorizados, como bilheteria Vibra São Paulo, Teatro Bradesco e Teatro Sabesp Frei Caneca .



Andy Summers: Um fã incondicional da musica brasileira, ele já gravou e dividiu o palco com artistas como: Roberto Menescal, Gilberto Gil e Victor Biglione entre outros. Andy foi considerado um dos maiores guitarrista de todos os tempos pela revista Guitar Player .

Ao lado de Stewart Copeland e Sting , ele fez parte de uma das maiores bandas de rock de todos os tempos, o The Police , com mais de 60 milhões de cópias vendidas e ganhador de vários Grammys .

Andy já emprestou seu talento também a artistas como Robert Fripp e o grupo The Animals . Em 2016 ele lançou o documentário Can’t Stand Losing You , que foi premiado por vários festivais de cinema pelo mundo, relatando a história da banda inglesa.

João Barone : Integrante e fundador dos Paralamas do Sucesso , começou sua carreira como baterista na banda, inicialmente considerada pela crítica musical como o The Police brasileiro , muito em função da maneira como Barone emulava o estilo do baterista inglês Stewart Copeland .

Em várias ocasiões Barone cruzou com os ídolos, como em 2007, quando os Paralamas abriram para o show do The Police no Maracanã , e em 2011, no Festival PercPan , em São Paulo , quando o baterista brasileiro foi convidado a acompanhar Copeland em um show com um grupo folclórico italiano .

Rodrigo Santos: Depois de dedicar 25 anos como baixista do Barão Vermelho , o músico se desligou da banda em novembro de 2017, para dedicar a sua sólida carreira solo a frente da sua banda Rodrigo Santos e os Lenhadores e também a inúmeros projetos especiais.

Ele já tocou com grandes nomes do rock brasileiro, como Kid Abelha, Lobão, João Penca, Leo Jayme e Miquinhos Amestrados , entre outros.

No final de 2015 lançou a biografia Cara a Cara , escrita em colaboração com Roberto Pugialli , com prefácio de Roberto Frejat e depoimentos de amigos como Leo Jaime e Liminha .

Rodrigo é considerado por Andy Summers , um dos maiores artistas com quem já trabalhou. Com 10 álbuns gravados o mais recente Desacelerando e dois DVD's, Rodrigo faz parte sem duvida da história do rock brasileiro.

Call The Police - com Andy Summers, João Barone e Rodrigo Santos

Data do evento: 3 de agosto de 2024

Horário: 22:00

Abertura da casa: 20:00

Classificação etária: 18 anos. Menores somente acompanhados de pais ou responsáveis.

Local: Vibra São Paulo - Avenida das Nações Unidas, 17955