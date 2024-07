Foto: Globoplay Globoplay estreia sitcom 'La Familia' sobre o grupo musical RBD





A plataforma de streaming Globoplay já é um ponto de encontro dos fãs de Rebelde desde a chegada da primeira temporada da novela mexicana que é sucesso pelo mundo.

Na última terça-feira (16) o Globoplay estreou em seu catálogo a sitcom RBD: La Familia , uma produção inédita no Brasil.





Em 13 episódios , disponibilizados juntos na plataforma, a obra mergulha em bastidores ficcionais da banda pop musical formada por Annie (Anahí), Dul (Dulce María), Poncho (Alfonso Herrera), Ucker (Christopher von Uckermann), Chris (Christian Chávez) e May (Maite Perroni).

A produção, de 2007, é inspirada no dia a dia do sexteto e mostra a rotina do grupo RBD , envolvendo compromissos profissionais e a relação conturbada com a imprensa e o público.

No enredo de La Família , os protagonistas se envolvem em diversas confusões amorosas, enquanto tentam levar uma vida normal.



Embalada por romances, fofocas e muitos hits , a trama acompanha apresentações, turnês e o relacionamento da banda dentro e fora do palco. Annie, Dul, Poncho, Ucker, Chris e May praticamente moram juntos e, como toda convivência, às vezes os conflitos são inevitáveis.

Na série, os seis aprendem a enfrentar a chegada da vida adulta e tentam encontrar respostas para novos dilemas e descobertas. Mas, acima de tudo, percebem que a amizade será o mais importante para solução dos seus problemas.



RBD: La Familia , criada por Pedro Damián e produzida pela Televisa , é exibida com áudio original e dublado . O público ainda pode aproveitar a novidade para cantar, dançar e se emocionar com uma maratona das três temporadas da novela mexicana Rebelde , também disponíveis na íntegra no Globoplay .