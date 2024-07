Fotos: Daniel Chiacos / Divulgação Warner Music anuncia investimento na plataforma Sua Música





A Warner Music Group e o grupo Sua Música , que está à frente da maior plataforma brasileira de música e da distribuidora Sua Música Digital , se unem para potencializar e ampliar globalmente o alcance da arte regional brasileira .

Esse movimento converge com os planos da Warner de amplificar a presença da empresa na cena da música regional no Brasil e fortalecer esse núcleo.





Com esse acordo, a investida tornará a Warner parceira do Sua Música , agregando esforços no desenvolvimento dos artistas e autores regionais .



Leila Oliveira , presidente da Warner Music no Brasil, falou sobre a novidade. “É um marco importantíssimo para nós enquanto potencializadores de cultura. Essa combinação da enorme presença do Sua Música na música regional, com nosso alcance nacional e network global, vai amplificar a atuação das duas empresas e oferecer aos artistas novas possibilidades e oportunidades artísticas.” , concluiu.



João Alquéres , diretor geral da ADA Brasil, também reforçou: “Essa parceria consolida nossa presença no Nordeste e abre espaço para o crescimento dos gêneros regionais para o mundo. Como temos reforçado com nossos parceiros, o grupo Warner pode oferecer uma variedade de soluções para os artistas e autores em diferentes momentos de carreira. O trabalho em conjunto com o Sua Música demonstra a capacidade do grupo em atuar nos mais diversos segmentos musicais e regiões do Brasil.”

Sua Música focará na ampliação de sua operação no território nacional



A parceria permitirá que o Grupo Sua Música foque na ampliação de sua operação no território nacional, a começar pela liderança da plataforma musical no Nordeste e na divulgação do Sua Música Digital .

A distribuidora já cuida da carreira digital e gestão de royalties de mais de 1.000 talentos Brasil afora, dentre eles Tarcísio do Acordeon, Vitor Fernandes, Thiago Aquino, Heitor Costa, Japãozin, Evoney Fernandes e muitos outros.

Por outro lado, a Warner Music encontra no Sua Música um grande parceiro para a estratégia de ampliação da presença em outras regiões do mercado brasileiro, levando em consideração sua autoridade na música regional, suas parcerias com escritórios locais e expertise em descobrir novas vozes para criação de novos catálogos .



“O anúncio do aporte vem para coroar e corroborar o excelente momento do Grupo Sua Música no mercado. Estamos muito orgulhosos de mais esse importante movimento", celebra Roni Maltz Bin , CEO do Sua Música . "Desde a criação da empresa, sempre crescemos com capital próprio e esse investimento sem dúvidas será muito relevante para acelerarmos ainda mais todas as nossas frentes de negócios. A Warner enxergou todo o potencial da nossa estratégia e certamente iremos juntar forças para crescermos de forma mais acelerada no mercado nacional” , celebra Roni Maltz Bin , CEO do Sua Música .



O executivo também comenta sobre a nova fase e novidades previstas pela holding: “A nossa principal missão é desenvolver, amplificar e conectar o universo da música. E nosso objetivo é fortalecer o Grupo Sua Música como um hub completo de soluções para os artistas, intensificando o nosso conceito de one stop shop da música: distribuidora, editora, aplicativo e muito mais".

E continua: "E não para por aí! Estamos também acelerando nossa frente de produção musical com estúdios pelo Brasil. Já temos o Sua Música Space em Fortaleza, que é o maior hub de produção de conteúdo do Nordeste, outro estúdio em Campina Grande e abriremos um terceiro em São Paulo em breve. Também estamos avaliando mais cidades para expandir nossa presença pelo Brasil e pela América Latina ainda este ano”, conta Roni .