Foto: Reprodução / X / @TussaudsUSA Drake ganha nova estátua de cera em Nova York





O rapper Drake foi homenageado nesta segunda-feira (1) com uma estátua de cera no famoso museu Madame Tussauds em Nova York (EUA).

Agora, Drake se une a outros grandes nomes da música mundial que foram laureados com suas réplicas idênticas como Dua Lipa, Harry Styles, Megan Thee Stallion e Beyoncé .





De acordo com a Billboard , como parte do investimento multimilionário no marco da Times Square , a experiência da sala de concertos foi levada a outro nível com a nova estátua de Drake .

O tema da área musical recria essencialmente a energia por trás de uma animada véspera de Ano Novo em Nova York , com pisos gravados em confete, contagens regressivas e luzes brilhantes em toda a sala, com músicas tocando nos alto-falantes.

Ainda de acordo com a publicação, a estátua de cera de Drake mostra o artista usando os pares de Air Force 1 , jeans tie-dye e uma jaqueta estampada sobre uma camiseta desgastada. Também estão incluídos na réplica uma corrente de diamantes, pulseira e brincos , além de tranças no penteado do rapper .

“É bom, mas o único problema que vejo são os olhos”, escreveu um fã quando viu a foto da estátua de cera do cantor no X . “Como se Drake pudesse parecer mais

de plástico”, disse outro internauta.

“Nossa nova experiência musical é um daqueles espaços mágicos dentro do museu para os quais os visitantes são imediatamente atraídos, por isso estamos confiantes de que a área reimaginada, que está mais imersiva do que nunca, trará um novo nível de emoção à experiência” , observa Eliza Rose , gerente de marketing do Madame Tussauds de Nova York em um comunicado. “Além disso, com tantos músicos de primeira linha ao seu redor, quem não se sentiria uma estrela aqui?”, concluiu.

Confira:



Step into the ultimate concert experience at Madame Tussauds New York!



Our newly revamped Music area brings New Year’s Eve vibes every day. And guess who's here? Drake's brand new wax figure! 🌟



Learn more: https://t.co/0ZOuqdlxd5 pic.twitter.com/lyEmH3CN6P — Madame Tussauds USA (@TussaudsUSA) July 1, 2024