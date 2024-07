Foto: Reprodução / Instagram / @spicegirls Mel C diz que tem "objetivo absoluto" de reunir as Spice Girls

Mel C , integrante das Spice Girls , disse em uma entrevista ao programa The Chris Moyles Show na Radio X que "nada mais adoraria" do que alcançar seu objetivo "absoluto" de se apresentar no Glastonbury Festival com o seu antigo grupo pop.

Melanie Chisholm , conhecida como Mel C , também comentou sobre sua colaboração com o duo de música eletrônica Orbital , quando perguntada pelo apresentador como que iniciou essa conexão com eles: " Quer saber, esta é realmente uma história muito legal. Então, quando as Spice Girls começaram, estávamos escrevendo e gravando no Strongroom – que fica em Shoreditch –

e o Orbital ficava ao lado. Costumávamos sentar juntos na área comum e tomar chá".

E continuou: "Eles são incríveis! Eles são adoráveis. Bem, eles são irmãos, são personagens muito diferentes. E eles são brilhantes, tão adoráveis. E Tilda Swinton também fez parte da performance, ela abriu e fechou. Então foi só… Que experiência! Foi um privilégio fazer parte disso.”

Sobre uma possível reunião com as Spice Girls , Mel C é direta: "Quer saber, acho que o máximo seria fazer isso com as Spice Girls. Não há nada que eu gostaria mais. Mas você sabe, enquanto eles ainda estão se decidindo…”



Chris Moyles disse que "poderia ser uma boa atração principal do Glastonbury para 2025" e Mel C respondeu de forma extrovertida: "Devemos começar o boato?".