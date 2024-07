Foto: site oficial Rihanna: 'Don't Stop the Music' bate 1 bilhão de plays no Spotify

Don't Stop the Music , o megahit da popstar Rihanna , acaba de alcançar a expressiva marca de 1 bilhão de plays na plataforma Spotify .

Esta marca vem na sequência de outro momento histórico da artista no streaming, quando que em 2023 ela se tornou a primeira artista feminina a ter 10 músicas com esse montante de streams .





Entre as faixas solo de Rihanna que ultrapassaram 1 bilhão de plays no Spotify estão: Needed Me, Love on the Brain, S&M, Only Girl (in the World) e Diamonds .

Já os singles onde Rihanna conta com colaborações e que também bateram a mesma marca de streams na plataforma são Work (com Drake ), Umbrella (com Jay-Z ), We Found Love (com Calvin Harris ), Stay (com Mikky Ekko ), FourFiveSeconds (com Kanye West e Paul McCartney ) e Love the Way You Lie (com Eminem ).

"Foi uma gravação seminal no sentido de que, antes daquela música e de 'SexyBack' de Justin Timberlake, a dance music era basicamente inexistente no pop americano", disse a dupla de produtores Stargate ao Entertaiment Weekly . "As pessoas sempre diziam: "Esse padrão de bumbo de quatro no chão não funciona

nos EUA, não vai funcionar na rádio".

Don't Stop the Music é parte integrante do álbum Good Girl Gone Bad , lançado originalmente em 31 de maio de 2007 pela Universal Music , via Def Jam Recordings .