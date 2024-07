Foto: Universal Music / Polydor Records Eminem: 'The Death of Slim Shady' ganha edição em vinil duplo colorido





De acordo com informações do site Vinews , do IG , o rapper Eminem anunciou o lançamento de seu novo álbum The Death Of Slim Shady (Coup de Grâce) em uma versão especial e exclusiva em vinil duplo colorido pela Universal Music , via Polydor Records .

The Death Of Slim Shady tem sua produção assinada por Eminem , juntamente com Dem Jointz, Fredwreck, Cubeatz, Cole Bennett, DJ Premier e colaboradores frequentes Dr. Dre e Luis Resto , entre outros e apresenta colaborações com White Gold, Sly Pyper, Bizarre, JID, Dem Jointz, Ez Mil, Skylar Grey, Big Sean, BabyTron e Jelly Roll .





Como parte do lançamento deste novo álbum, Eminem disponibilizou nas plataformas digitais os singles Houdini e Tobey , respectivamente, em 31 de maio de 2024 e 2 de julho de 2024 .

Neste novo trabalho de estúdio, Eminem oferece uma montanha-russa emocional que mostra sua evolução, sendo capítulo ousado e inovador na discografia do rapper que não decepcionará nenhum Stans .



O produto está disponível no Brasil em pré-venda no site Umusic Store pelo valor de R$ 469,90 .



Nesta viagem fascinante ao longo do seu 12º álbum de estúdio , The Death of Slim Shady (Coupe De Grâce) , Eminem mergulha em territórios desconhecidos, explorando o desaparecimento e o renascimento do seu icónico alter ego .

Confira o conteúdo completo de The Death Of Slim Shady (Coup de Grâce) em vinil duplo colorido:

1. Renaissance

2. Habits (com White Gold )

3. Trouble

4. Brand New Dance

5. Evil

6. All You Got (skit)

7. Lucifer (com Sly Pyper )

8. Antichrist

9. Fuel (com JID )

10. Road Rage (com Dem Jointz & Sly Pyper )

11. Houdini

12. Breaking News (skit)

13. Guilty Conscience 2

14. Head Honcho (com Ez Mil )

15. Temporary (com Skylar Grey )

16. Bad One (com White Gold )

17. Tobey (com Big Sean & BabyTron )

18. Guess Who’s Back (skit)

19. Somebody Save Me (com Jelly Roll )