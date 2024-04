Foto: Universal Music / Philips Chico Buarque: clássico álbum 'Vida' ganha reedição em vinil verde





A Universal Music relançou neste sábado (20) o clássico álbum Vida de Chico Buarque , apresentado ao mercado originalmente em 1980, em uma edição especial em vinil verde translúcido . O produto já está disponível na Umusic Store , o e-commerce oficial da gravadora, pelo valor de R$ 169,90 .



Este lançamento é acompanhado também pelos discos Meus Caros Amigos (1976), Chico Buarque (1978) e Chico Buarque de Holanda Nº 4 (1970), todos lançados em suas épocas pela gravadora Philips .





Vida , um álbum recheado de clássicos, apresenta Chico Buarque em uma fase exuberante, inspirado em letra, música e canto. Aos 36 anos , mesmo ao gravar músicas que já tinham feito sucesso em registros marcantes, como Bastidores (que reaqueceu a carreira de Cauby Peixoto ) e Morena de Angola (estourada por Clara Nunes ), Chico Buarque mostra-se excelente intérprete da própria obra.



Lançado em dezembro de 1980 , quando, entre bombas e atentados, o Brasil ensaiava sua redemocratização, o disco traz um autor menos visado pela censura.

No irresistível samba de gafieira Deixa a Menina , ele se diverte, encaixando uma resposta feminista ao clássico sincopado Sem Compromisso , de Geraldo Pereira : “Por trás de um homem triste, há sempre uma mulher feliz/ E atrás dessa mulher, mil homens, sempre tão gentis”.



A faixa-título, de acento cubano, foi composta para a peça Geni , de Marilena Ansaldi , e revela uma personagem que, perto da morte, faz um balanço doce-amargo, mas se agarra ao amor pela vida. Luz, quero luz , canta Chico , parafraseando as famosas últimas palavras de Göethe (luz, mais luz ), em meio à orquestração sublime de Francis Hime .



Tesouro da memória afetiva de diversas gerações de fãs de MPB, Vida consolida o período áureo da sinergia com o parceiro Francis . É ele quem assina os magistrais arranjos em dez das doze canções , expandindo a delicadeza de joias antológicas como Mar e lua e Qualquer canção , e conferindo a grandiosidade adequada a Fantasia .



Na obra-prima Eu te amo , escrita com Tom Jobim para o filme homônimo de Arnaldo Jabor , o arranjo e o piano são do próprio Tom. Tal qual o paletó que enlaça o vestido da amante nos versos lapidares de Chico , música e letra valsam abraçadas — e a voz ímpar da mineira Telma Costa , um cometa que a MPB perdeu em 1989, aos 35 anos , torna tudo mais perfeito.



Outra faixa clássica é Bye bye, Brasi l, feita em parceria com Roberto Menescal para o filme homônimo de Cacá Diegues . É uma versão abolerada, diferente da gravação funky lançada em single em 1979, com arranjo classudo de Menescal . Na letra, com humor pop, Chico destrincha o Brasil profundo em transformação na década que terminava.



“O valor artístico e histórico da obra de Chico Buarque é gigantesco e deve ser multiplicado e perpetuado nas mais variadas plataformas, para todas as gerações" , afirma Paulo Lima , presidente da Universal Music Brasil . "A reedição desses quatro álbuns em vinil certamente alcançará novos, mas também os eternos fãs de Chico, em qualquer tempo”.

Confira o conteúdo completo do álbum Vida em vinil verde translúcido :

Lado A



1. Vida

2. Mar e Lua

3. Deixe a Menina

4. Já Passou

5. Bastidores - Backstage

6. Qualquer Canção

7. Fantasia

Lado B



1. Eu Te Amo

2. De Todas as Maneiras

3. Morena de Angola

4. Bye Bye Brasil

5. Não Sonho Mais



*Esta matéria eu dedico ao meu saudoso irmão Emerson Cordeiro, que nos deixou cedo, em setembro de 2023, e era um admirador confesso da obra de Chico Buarque, além de ter sido um grande amigo e uma luz cultural neste mundo.