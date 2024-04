Eliezer de Tarsis lança 'Dependente' ao vivo pela Sony Music

Foto: Divulgacao Eliezer de Tarsis lança primeiro projeto ao vivo em parceria com a Sony Music





Depois do sucesso do single inaugural Dependente , com mais 2,5 milhões de streams no Spotify , o cantor e compositor Eliezer de Tarsis disponibiliza

em todas as plataformas digitais seu primeiro projeto ao vivo , Dependente , através da Double Company , label da gravadora Sony Music Entertainment .

Vivendo uma fase promissora em sua trajetória na música gospel, marcada por feitos inéditos que contribuem ativamente para o progresso do setor gospel no Brasil em sua totalidade, Eliezer de Tarsis se tornou o primeiro artista gospel a participar de um especial na Netflix, uma das mais populares plataformas de streaming de vídeo do planeta.







Sobre o projeto Dependente

Dependente foi gravado ao vivo, na Igreja Cristã Mundial , em Suzano, na grande São Paulo, em uma noite que contou com a presença de 1.350 pessoas que mergulharam em uma profunda e intensa adoração. O momento teve também as participações especiais de Marcelo Markes e Juliana Purgatto , esposa de Eliezer.

Composto por cinco faixas, sendo quatro autorais, o EP traz canções totalmente cristocêntricas conectadas a uma mensagem vertical que engrandece a majestade de Deus sobre toda a criação. As faixas exaltam ainda o sacrifício de Jesus e seu amor incondicional para com todos os que o buscam e temem seu nome.

As faixas Dependente e Vivo Ele Está já estão disponíveis nas plataformas de streaming, além de Calmaria, Filho de Deus e O Mesmo Deus (Same God) da Elevation Worship foram lançadas. Atualmente, o projeto contabiliza mais de 4 milhões de plays .

A direção é assinada por TG Alves Films , com a produção musical de Maefe .

Sobre Eliezer de Tarsis

Com carreira em ascensão, Eliezer de Tarsis acumula quase 6 milhões de visualizações no YouTube e mais de 500 mil seguidores nas redes sociais .

O artista nasceu em Minas Gerais e foi criado em Curitiba (PR), indo morar em São Paulo aos 19 anos . Cantor, compositor, multi-instrumentista, casado com J uliana Purgatto e pai da pequena Alicyia .

Em 2014, Eliezer iniciou sua carreira profissional lançando seu primeiro álbum És o Deus. Três anos depois, o cantor lançou o álbum ao vivo, Nada me separará de Ti. Em 2019 passou a integrar o cast da gravadora Graça Music , onde permaneceu até o início de 2023 e lançou canções como Vivo Ele Está, Deus Pode Tudo, Pra Sempre , entre outras.

Foto: Divulgacao Eliezer de Tarsis lança 'Dependente' ao vivo pela Sony Music





Em novembro de 2023, Eliezer assinou contrato com a Double Global , selo da Sony Music , para gestão de sua carreira no Brasil, Estados Unidos e América Latina e os bons frutos dessa parceria logo começaram a surgir, alavancando a carreira do cantor.

Recentemente, Eliezer de Tarsis conduziu toda a parte musical no especial A Resposta , de Deive Leonardo , sendo o primeiro cantor gospel a colaborar em uma produção para Netflix .

Confira Dependente :