Foto: Reprodução / Instagram / @jonbonjovi Jon Bon Jovi já considera se aposentar das turnês





O astro Jon Bon Jovi já considera se aposentar das turnês caso não consiga recuperar totalmente sua voz após uma nova cirurgia na garganta .

Pelo menos é o que o cantor de 62 anos explicou nos bastidores de Thank You , Goodnight: The Bon Jovi Story , o mais novo documentário da Disney+ , quando explica sobre a recuperação de uma recente cirurgia em uma corda vocal atrofiada.





Mas a voz de clássicos como Always, Livin' on a Prayer, Never Say Goodbye e Miracle concedeu uma recente entrevista ao jornal britânico The Sunday Times onde ele comenta sobre a condição atual de suas cordas vocais.

“Há uma grande diferença entre estar em estúdio e sair para a estrada”, explica Jon Bon Jovi . “Acabamos de gravar um novo álbum. Canto em terapia vocal todos os dias. Mas eu quero me apresentar duas horas e meia por noite, quatro noites por semana - e sei o quão bom posso ser, então se não posso ser aquele cara... coloque desta forma, eu não preciso ser o Elvis gordo", disse.

Jon Bon Jovi também revelou em entrevista que se sente mais perto da aposentadoria e o quanto isso o deixa triste : “Ficarei arrasado se não puder cantar ao vivo novamente, mas o que um quarterback faz quando se depara com a última bola que lançará? (fazendo uma analogia ao futebol americano ) Essa é a situação em que estou. Quero relembrar os 40 anos do Bon Jovi, ansiar pelo novo álbum e apreciar tudo. Essa é a minha esperança: encontrar alegria em tudo isso" , encerrou.

O Bon Jovi está se preparando para lançar o seu novo álbum Forever , o 16º trabalho de estúdio da banda, no dia 7 de junho de 2024 pela Universal Music , via Island Records .