Foto: Reprodução / X / @rihanna Rihanna sobre guardar novas músicas em segredo: "Inimigos estão observando"





A estrela pop Rihanna , que será a nova capa da revista Interview Magazine , concedeu uma entrevista à publicação para falar de seus futuros trabalhos na música .

E na oportunidade, a estrela de Barbados disse que seu processo criativo está diferente agora: primeiro ela imagina o visual e depois, vem a música .





“Tenho muitas ideias visuais. É estranho. Meu cérebro está funcionando ao contrário agora. Normalmente, tenho a música primeiro, e a música me leva a todas essas oportunidades visuais, e agora estou tendo todas essas imagens, e ainda não tenho as músicas para elas, mas talvez essa seja a chave, desta vez. Talvez as ideias visuais estejam me guiando para as músicas que preciso fazer" , explicou a hitmaker de Diamonds .

Sobre essas ideias, Rhianna deixou a entender que ainda são abstratas: "Talvez as ideias visuais estejam me guiando para as músicas que preciso fazer. Ideias aleatórias, ideias peculiares, coisas que não têm nada a ver comigo. Quero dizer, não posso te contar".

E avisa sobre o motivo: "Os inimigos estão observando”.