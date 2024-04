Foto: Sony Music / RCA Records Lisa, do BLACKPINK, assina contrato com a Sony Music

Lisa , a integrante da girlband coreana BLACKPINK , juntamente com a LLOUD CO. , anunciou seu novo contrato com a Sony Music Entertainment .

Sob o novo acordo, a estrela pop lançará sua nova música solo e terá a propriedade total de todas as suas gravações .





Agora, ela está integrada ao cast da lendária gravadora RCA Records .

Esta abordagem centrada no artista demonstra ainda mais a capacidade de Lisa de romper barreiras na indústria da música.

"Estou super animada por me juntar à família Sony e estou confiante de que eles são a melhor equipe para criar um movimento maior em minha carreira solo. Estou ansiosa para mostrar ao mundo tudo o que temos preparado", celebra Lisa .

Peter Edge e John Fleckenstein , executivos da RCA Records , também comemoraram o novo acordo com Lisa , reconhecendo-a como "uma força global inegável".

"Estamos incrivelmente orgulhosos de nos associarmos a Lisa e LLOUD CO.! Lisa é um talento multidimensional e uma força global inegável. Estamos emocionados em dar as boas-vindas a ela e sua equipe à família Sony", celebraram os executivos .



Com este novo acordo com a Sony, a artista continua a solidificar seu lugar como uma força global, já que o selo é lar de alguns dos artistas mais proeminentes e criativos do mundo, incluindo A$AP Rocky, Becky G, Doja Cat, Foo Fighters, Justin Timberlake, KAYTRANADA, Latto, Mark Ronson, P!NK, Steve Lacy, SZA, Tems, Tate McRae, Victoria Monet e WizKid .

Lisa é integrante do grupo de k-pop BLACKPINK, um dos mais populares deste século. Ela já quebrou vários recordes globais como artista solo, desde o lançamento de seu EP Lalisa em 2021, quando ela se tornou a primeira artista feminina a vender quase 750 mil cópias na primeira semana na Coreia do Sul .

Com os singles Lalilsa e Money , a cantora alcançou o TOP 10 na parada global Billboard 200 , além de quebrar três recordes mundiais no Guinness Book em 2023 como a artista de K-pop com mais seguidores no Instagram , que atualmente

contabiliza 102 milhões de fãs .

Além da música, Lisa está pronta para estrelar a terceira temporada da série de sucesso da HBO, The White Lotus . Este papel marcará sua grande estreia nas telas e está sendo filmado em sua terra natal, na Tailândia .