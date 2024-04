Foto: Sony Music Shakira revela que perdeu letras de música de um álbum inteiro





A estrela pop colombiana Shakira revelou em um episódio recente do programa Hot Ones do apresentador Sean Evans que certa vez ela perdeu as letras de um álbum inteiro de uma forma inusitada no inicio de sua carreira.

“Quando eu tinha 21 anos, escrevi um trabalho inteiro e ele se perdeu em um aeroporto de Bogotá”, disse Shakira a Sean Evans . “Eu tinha todas as minhas letras na pasta do meu pai porque costumava viajar com meus pais e acho que elas simplesmente desapareceram no aeroporto.”

A hitmaker de She Wolf explicou que o incidente inspirou o nome de seu álbum Dónde Están los Ladrones? , de 1998.

“Então é por isso que chamei aquele álbum de Dónde Están los Ladrones? em homenagem a essa história” , disse a cantora de 47 anos . "Tive que reconstruir todas as letras na minha cabeça, e consegui depois de muito esforço."

Foi neste momento da entrevista que Sean Evans questionou Shakira se ela realmente acreditava que havia sido alvo de ladrões. A cantora respondeu: “Não, não, eu não fui um alvo específico. Acho que, você sabe, a bolsa desapareceu, a mala desapareceu com as minhas letras e foi uma pena".

Shakira concluiu a entrevista observando que a experiência foi "tão dolorosa".