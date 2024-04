Foto: Reprodução / Instagram / @ringostarr Ringo Starr anuncia o inédito single 'February Sky' paraesta semana





O ex-beatle Ringo Starr lançará seu inédito single February Sk y, faixa de seu próximo EP Crooked Boy , nesta semana.

O lendário músico disponibilizará nas plataformas digitais na sexta-feira (4) a faixa que foi composta por Linda Perry , ex- 4 Non Blondes .





Em Crooked Boy , todas as quatro faixas conta com músicas assinadas por nomes como Christina Aguilera, Gwen Stefani, Pink e Adele , que trabalharam em conjunto com Ringo Starr .

Linda Perry , hoje com 58 anos , é a voz do hit What's Up? lançado pela sua banda 4 Non Blondes em 1993. Ela chegou a questionar Starr se poderia escrever um EP inteiro para ele.

"Linda me fez um ótimo EP. Ela o produziu em seu estúdio e depois me enviou as faixas e eu adicionei a bateria e meus vocais", explica Ringo Starr .

Quanto à nova faixa, o ex-beatle se mostra confiante: "'February Sky' é ótima.

Muito temperamental, mas como Linda escreveu isso especificamente para mim,

é claro que tem que ter um elemento positivo de paz e amor" , encerrou.