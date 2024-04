Foto: Dinsey+ Disney+ anuncia data de estreia do documentário sobre os Beach Boys





A Disney+ acaba de anunciar a data de estreia do novo documentário The Beach Boys , que revisitará a trajetória e a obra da banda americana que revolucionou o cenário da música pop nos anos 1960 .

A produção audiovisual dirigida por Frank Marshall e Thom Zimny , com roteiro de Mark Monroe , e produzido por Frank Marshall, Irving Azoff, Nicholas Ferrall , Jeanne Elfant Festa e Aly Parker estreará no streaming no dia 24 de maio .





The Beach Boys é uma celebração da lendária banda que revolucionou a música pop com o som icônico e harmonioso que eles criaram personificando o sonho californiano, cativando fãs por gerações. O documentário traça a trajetória da banda desde suas origens familiares humildes e apresenta imagens nunca vistas, além de novas entrevistas com os integrantes da banda, sendo eles Brian Wilson, Mike Love, Al Jardine, David Marks, Bruce Johnston , entre outros astros do mundo da música, incluindo Lindsey Buckingham, Janelle Monáe, Ryan Tedder e Don Was .

A trilha sonora oficial de The Beach Boys estará disponível nas plataformas de áudio e para download a partir de 24 de maio . O icônico álbum da banda, Shut Down, Vol. 2, de 1964, será lançado em uma edição limitada em vinil azul e branco em 29 de março .

Além disso, o único livro oficial do grupo, The Beach Boys by The Beach Boys , será lançado em 2 de abril pela Genesis Publications .