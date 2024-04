Foto: Divulgação / Pophouse KISS vende seu catálogo musical à ex-ABBA por US$ 300 milhões





A banda norte-americana KISS , um dos grandes nomes da história do rock em todos os tempos, anunciou a venda de seu catálogo musical à empresa sueca Pophouse na última quarta-feira (4) em um valor estimado de US$ 300 milhões (cerca de R$ 1,5 bilhão no câmbio atual).

No acordo, também estão incluídos os direitos de propriedade intelectual, singles , álbuns e a marca KISS .





A Pophouse é de co-propriedade do lendário cantor e compositor Björn Ulvaeus , que fez parte do ABBA , icônico grupo pop que já vendeu algo em torno de 385 milhões de discos em todo o mundo e é dono de clássicos como Dancing Queen, The Winner Takes It All, Mamma Mia!, S.O.S., Chiquitita, Take Chance On Me , entre outros.

A empresa também é responsável pela concepção do famoso show de avatares ABBA Voyage , que acontece atualmente em Londres e que pode ser apresentado em uma provável residência em Las Vegas (EUA) no futuro.

De acordo com um comunicado oficial da PopHouse , a empresa “seguirá sua abordagem única e de valor agregado de aproveitar sua experiência criativa e narrativa interna de classe mundial para desbloquear novos públicos e fluxos de receita”.

Até hoje, o KISS já vendeu mais de 100 milhões de discos em todo o planeta durante os seus 50 anos de carreira , onde lançou clássicos do rock como Detroit Rock City, Forever, God Gave Rock 'n' Roll to You, Rock And Roll All Nite, Lick It Up , entre outros.