Foto: Reprodução Olivia Rodrigo disponibiliza os bastidores do clipe 'Obsessed'





A cantora pop Olivia Rodrigo disponibilizou na última quinta-feira (4) um vídeo onde

revela os bastidores de seu mais recente clipe Obsessed .

A faixa é parte integrante da versão deluxe do álbum GUTS , lançado em 8 de

setembro do ano passado pela Universal Music , via Geffen Records .





As cenas gravadas para o registro audiovisual de Obsessed apresentam uma visão mais detalhada do contexto da canção. As cenas, gravadas por Olivia Rodrigo , vão abordar algumas ex-namoradas de seu companheiro atual.

GUTS Deluxe Edition também traz as canções Girl I've Always Been, Stranger, So American e Scared of my Guitar .

Confira: