Foto: Universal Music Plínio Fernandes vem ao Brasil para dois concertos especiais em abril





O conceituado músico Plínio Fernandes anunciou nesta semana, que realizará dois concertos especiais no Brasil : no dia 2 de abril , ele sobe ao palco do Blue Note São Paulo e, no dia seguinte é a vez do Blue Note Rio receber sua apresentação.

No repertório, o artista revisita obras de Sérgio Assad, Villa-Lobos, Fernando Sor, Edu Lobo, Violeta Parra, Jacob do Bandolim e outros.





Em 2022, ele lançou seu primeiro álbum solo, intitulado Saudade , pela Decca Records , que o fez alcançar o 1º lugar da parada de álbuns clássicos da Billboard nos EUA .