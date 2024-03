Foto: Site oficial / Sex Pistols Sex Pistols: clássicos são lançados em fita cassete no Brasil





Lançado em 2022 e pela primeira vez em mais de 20 anos , vinte gravações clássicas dos Sex Pistols realizadas entre os anos de 1976 e 1978 são reunidas para contar a história de uma das bandas mais influentes e extraordinárias do rock.

The Sex Pistols: The Original Recordings cobre um período histórico em que a banda raramente saía dos noticiários ou das paradas e como eles deixaram o establishment britânico tremendo quando explodiram na cena musical, dando início ao que mais tarde ficou conhecido como punk – um termo com o qual a banda nunca se sentiu confortável.





Agora, de acordo com o portal Vinews , este produto está disponível no Brasil através da Umusic Store pelo valor de R$ 169,90 em quantidade limitadíssima.



Os jovens destroçaram não apenas seus antepassados musicais, mas também os sociais, e os Sex Pistols foram a feroz e feroz figura de proa da revolução. Eles fizeram um álbum perfeito de 40 minutos para as idades em Never Mind The Bollocks de 1977 e desde sua arte até os músicos individuais, a atitude e a música - tudo isso influenciou o mundo em que vivemos hoje.

O álbum é frequentemente listado como um dos álbuns mais influentes de todos os tempos , com músicos do Joy Division / New Order a Kurt Cobain, Noel Gallagher, Green Day e YUNGBLUD , todos citando-os como inspiração chave .

E isso não foi apenas musicalmente, o punk mostrou que qualquer um pode criar e muitos entenderam a moda, arte e design e muito mais.

Confira o conteúdo completo da fita cassete de T he Sex Pistols: The Original Recordings :

Lado A

1. Pretty Vacant

2. God Save The Queen

3. Bodies

4. No Feelings

5. I Wanna Be Me

6. New York

7. Problems

8. Lonely Boy

9. Silly Thing

10. Something Else

Lado B

1. Anarchy In The Uk

2. Submission

3. No Fun

4. (I'm Not Your) Stepping Stone

5. Holiday In The Sun

6. C'mon Everybody

7. Satellite

8. Did You No Wrong

9. Substitute

10. My Way