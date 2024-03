Foto: Reprodução / Instagram / @akon Rock In Rio anuncia Akon, 21 Savage, NX Zero e Deadmau5





A organização do Rock In Rio 2024 divulgou mais quatro atrações para o seu lineup: os artistas Akon, 21 Savage, NX Zero e Deadmau5 . Ambos se unem aos já anunciados NE-YO e Shawn Mendes , que se apresentarão no Palco Mundo .

Akon deixou uma marca indelével na indústria musical com sua mistura contagiante de R&B, hip-hop e ritmos africanos . A descoberta do cantor veio com seu álbum de estreia, Trouble , lançado em 2004. Os singles de sucesso do álbum, incluindo Locked Up e Lonely , mostraram sua voz única e habilidade lírica, impulsionando-o ao estrelato internacional.





Seus álbuns subsequentes, Konvicted e Freedom , produziram sucessos no topo das paradas como Smack That, Don’t Matter e Beautiful , solidificando sua posição como um ícone da música global.

Ainda no Palco Mundo , o astro 21 Savage se junta aos já anunciados Travis Scott e Matuê com participação de Teto e WIU , em uma apresentação repleta de grandes sucessos. O artista, um dos rappers mais procurados desta geração, conseguiu seu segundo álbum nº 1 em 2020 com o lançamento de Savage Mode 2 , o sucessor do Savage Mode de 2016.

Já no New Dance Order , o headliner anunciado é o produtor musical canadense, conhecido por suas composições de house progressivo, Deadmau5. Com passagem pelo Rock in Rio Lisboa , em 2010, Joel Zimmerman , mais conhecido como deadmau5 (pronuncia-se 'dead mouse '), é um dos produtores de música eletrônica mais respeitados da atualidade. Desfrutando de sucesso nas paradas internacionais com seu single Ghosts 'n' Stuff , duas vezes certificado de platina, bem como Professional Griefers, Sofi Needs A Ladder e I Remember , ele também lançou sete álbuns aclamados pela crítica.

Já o NX Zero , dono de diversos sucessos que marcaram toda uma geração, será a headliner da noite com um novo setlist cheio de surpresas e grandes hits. Seu primeiro álbum, autointitulado NX Zero e lançado em 2006, obteve mais de 100 mil cópias vendidas e ganhou o certificado de platina . Em 2007, a carreira da banda tomou novas proporções com o sucesso Razões e Emoções , single que nunca mais saiu da boca dos brasileiros.

O Rock In Rio Brasil 2024 está programado para acontecer entre os dias 13 e 22 de setembro na Cidade do Rock .