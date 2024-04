Foto: Deezer Deezer revela algo em comum entre Xuxa, Mariah Carey e Lady Gaga





Três ícones da cultura pop e três mulheres com talentos e personalidades marcantes que conquistaram o mundo: Xuxa, Mariah Carey e Lady Gaga . Unidas pelo signo de Áries , elas representam a energia contagiante, o pioneirismo e a força

de vontade que inspiram milhares de fãs.

Xuxa – a eterna Rainha dos Baixinhos –, nascida em 27 de março de 1963 , completa 61 anos neste mês. Com uma carreira de sucesso como apresentadora de programas infantis, ela também fez história na música.





Na Deezer, sua faixa mais ouvida é Estátua , seguida por Parabéns da Xuxa, Dirigindo meu carro (Driving in my car), Lua de Cristal, Cinco Patinhos, No Mundo da Lua, Ilariê, Soco, Bate, Vira, Sou um Jacaré (I'm an alligator) e Batatinha Bem Quentinha , respectivamente.



A audiência da artista é composta majoritariamente por homens (63%) e mulheres (37%), com faixa etária entre 26 e 35 anos , predominantemente (1% do público tem menos de 18 anos, 11% têm entre 18 e 25 anos , 38% entre 36 e 45 anos , 8% entre

46 e 55 anos e 3% acima de 55 anos .

Sua presença é marcante em todo o país, principalmente nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza e Curitiba .

Nascida também no dia 27 de março , mas de 1969, a diva do R&B, Mariah Carey completa 55 anos em 2024. Obsessed é sua música mais ouvida na Deezer , consagrando-se como um hino atemporal.

We Belong Together, I Know What You Want (feat. Flipmode Squad ), Touch My Body, It’s Like That, Without You, All I Want for Christmas Is You, Hero, Shake It Off e Fantasy completam o pódio das mais tocadas.



Entre seus fãs, 71% são homens e 30%, mulheres. Em termos de idade: 1% tem menos de 18 anos, 16% estão na faixa etária entre 18 e 25 anos , 42% têm entre 26 e 35 anos (maior concentração), 29% estão entre 36 e 45 anos , 9% têm entre 46 e 55 anos e 4% do público é apaixonado por Mariah e tem mais de 55 anos .

Além disso, sua presença é marcante nas principais cidades do Brasil, com destaque para São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Salvador.

Já a Mother Monster, Lady Gaga, nascida em 28 de março de 1986 , completa 38 anos este ano. Always Remember Us This Way domina as playlists da Deezer , seguida por Shallow, Bloody Mary, Poker Face, Bad Romance, Just Dance, Paparazzi, Rain On Me, Hold My Hand e Million Reasons .



Falando sobre audiência, 60% dos little monsters (como são carinhosamente chamados os fãs da artista), são homens e 31% são mulheres, com faixa etária entre 26 e 35 anos , em sua maioria (1% do público tem menos de 18 anos , 21% têm entre 18 e 25 anos , 24% entre 36 e 45 anos , 9% entre 46 e 55 anos e 4% acima de 55 anos ), nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte e Brasília .