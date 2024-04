Foto: Universal Music / Capitol Records / Disney+ Documentário sobre The Beach Boys chega à Disney+ em maio





A plataforma de streaming Disney+ anunciou nesta semana que exibirá um documentário sobre a trajetória de uma das maiores bandas de rock de todos os tempos: os Beach Boys . A produção audiovisual estreará no dia 24 de maio .

The Beach Boys é uma celebração da legendária banda que revolucionou a música pop, do som e das harmonias clássicas que eles criaram, personificando o sonho da Califórnia (EUA) e cativando os fãs por gerações e gerações.





Traçando a trajetória da banda desde o despretensioso início familiar, o documentário apresenta imagens nunca antes vistas e entrevistas inéditas com Brian Wilson, Mike Love, Al Jardine, David Marks e Bruce Johnston , dos Beach Boys , além de outras personalidades do mundo da música, como L indsey Buckingham, Janelle Monáe, Ryan Tedder e Don Was .

Os espectadores também vão escutar as vozes dos saudosos Carl e Dennis Wilson , em depoimentos em primeira pessoa, além de assistir a uma nova entrevista com Blondie Chaplin e ouvir um novo áudio de Ricky Fataar .

Uma produção de Kennedy/Marshall e White Horse Pictures , The Beach Boys é dirigido por Frank Marshall e Thom Zimny e escrito por Mark Monroe .

O filme foi produzido por Frank Marshall, Irving Azoff, Nicholas Ferrall, Jeanne Elfant Festa, Aly Parker, com Nigel Sinclair, Mark Monroe, Tony Rosenthal, Cassidy Hartmann, Glen Zipper, Thom Zimny, Beth Collins, Jimmy Edwards, Susan Genco, Marc Cimino, Jody Gerson, Bruce Resnikoff e Ben J. Murphy atuando como produtores executivos.

A trilha sonora oficial de The Beach Boys , com músicas do documentário, estará disponível para streaming e download a partir de 24 de maio pela Universal Music Enterprises , via Capitol Records .

Em 29 de março, o clássico álbum de 1964 do grupo, Shut Down, Vol. 2 , será lançado em edição limitada de vinil azul e branco mármore .