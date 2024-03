Foto: Divulgacao Ana Nóbrega: uma voz de esperança na música gospel





A trajetória de fé e música da pastora e cantora Ana Nóbrega vem tocando os que corações pelo Brasil e o mundo. Ela não apenas se destaca no cenário da música gospel atual pela sua voz poderosa, mas também pela genuína paixão em compartilhar a mensagem de fé e esperança .

Como pastora e ministra de louvor, Ana é amplamente reconhecida pela sua espontaneidade e capacidade de conectar-se com o público durante suas ministrações ao vivo, além de ser uma eloquente pregadora da Palavra.





Ela é a mente por trás da Conferência ESPERAnça, um evento que visa inspirar e fortalecer a fé dos participantes, e autora do livro Viva Esperança , onde narra sua própria jornada de fé como uma mulher que confia nas promessas divinas.

Ana e seu marido Dvaldo Nóbrega , que compartilham a vida há mais de duas décadas, têm sua formação no Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono - CTMDT . Juntos, foram consagrados ao ministério pastoral e fizeram parte da famosa banda Diante do Trono por muitos anos com Ana Paula Valadão .

Nascida no Ceará, Ana Nóbrega , hoje com 43 anos , tem disseminado o amor e as mensagens de Jesus Cristo através da música e da pregação da Palavra por todo o Brasil. Sua influência ultrapassa fronteiras, tendo ministrado em diversos países, como Estados Unidos, Espanha, Guatemala, França, Itália, Finlândia, Inglaterra, Noruega, Israel, Egito, Amsterdã , além de uma recente turnê por várias cidades de Portugal .

Uma uma potência nas redes sociais, Ana Nóbrega conta atualmente com mais de 1 milhão de inscritos no YouTube e mais de 360 milhões de visualizações . Entre suas músicas virais estão Oceanos , com a impressionante marca de 215 milhões de visualizações , Quando Ele Vem, Oh, Quão Lindo Esse Nome É e Diz , faixas que somam milhões de plays e são testemunho de seu impacto no louvor e adoração.

Sua obra está acessível em todas as principais plataformas digitais, como iTunes, Deezer, Spotify e Apple Music , permitindo que sua mensagem de esperança e amor alcance ainda mais pessoas ao redor do mundo.