Foto: Spotify Spotify divulga dados sobre royalties de 2023 e bate recorde de pagamentos





A plataforma Spotify apresentou nesta terça-feira (19) o relatório anual Loud & Clear 2024 onde fornece dados para artistas e fãs de todoo mundo sobre as grandes novidades na economia do streaming e esta coluna revela com exclusividade os montantes financeiros pagos globalmente pela empresa aos artistas e gravadoras.



Quem está gerando dinheiro? Quanto estão ganhando? E como isso tem mudado ao longo do tempo? O Spotify continua sendo o único serviço de streaming que publica esse nível de dados sobre quanto os artistas estão gerando a cada ano.





Mais da metade dos artistas que geraram pelo menos US$ 10 mil no Spotify são de países onde o inglês não é a primeira língua . O fato de o streaming ter reduzido as barreiras de entrada não é mais novidade. Mas o impacto na vida dos artistas e a diversidade desse impacto estão ficando cada vez mais claros.

Dos 66.000 artistas que geraram pelo menos US$ 10 mil somente no Spotify – e provavelmente US$ 40 mil em todas as fontes de receita registradas – mais da metade são de países onde o inglês não é a primeira língua .

Artistas que, no passado, podem ter demorado para se destacar, agora estão encontrando seu público, e a indústria da música hoje é um reflexo mais diverso e preciso do mundo em que vivemos. Espanhol, alemão, português, francês e coreano lideram o desempenho em idiomas que não o inglês - enquanto hindi, indonésio, punjabi, tâmil e grego tiveram grandes aumentos em 2023.

Um Ano Recorde para os independentes

Em 2023, os independentes geraram cerca de US$ 4,5 bilhões no Spotify . Este marco representa o primeiro ano em que os independentes responderam por cerca de metade do que toda a indústria gerou no Spotify , que totalizou mais de US$ 9 bilhões. Pela primeira vez, os catálogos de artistas independentes e artistas contratados por gravadoras independentes representaram cerca de metade de todas as receitas geradas no Spotify em 2023.

Totalizando quase US$ 4,5 bilhões , isso representa um aumento de quatro vezes desde 2017. Este é o valor mais alto que os independentes já geraram de um único varejista em um ano.



Mais dinheiro em todas as fases

O número de artistas que geram pelo menos US$ 1 milhão, US$ 100 mil e US$ 10 mil quase triplicou desde 2017. Os royalties do Spotify estão impulsionando carreiras de artistas em todos os níveis. Na verdade, a quantidade de artistas que geram receita em todos os limites compartilhados neste site também quase triplicou desde os relatórios emitidos há 7 anos. Esses valores representam a receita gerada apenas pela plataforma.

Ao levar em conta os ganhos de outros serviços e fontes de receita registradas, esses artistas provavelmente geraram quatro vezes essa receita a partir de fontes de música registradas em geral, além de receitas adicionais de ingressos de shows e produtos.



Os milionários inesperados

Muitos dos artistas que geraram pelo menos US$ 1 milhão no Spotify no ano passado não são artistas mainstream e não precisaram de um hit para ter um ano de sucesso. 80% deles não tiveram nenhuma música alcançando o TOP 50 do charts Daily Global Songs do Spotify . Na era do streaming, os charts não são grandes o suficiente para conter todos os artistas que estão alcançando o sucesso.

Os gostos dos fãs são mais diversificados e o conjunto de royalties está cada vez maior (mais de US$ 9 bilhões ). Isso significa que há mais receita para

uma gama maior de artistas. Talvez você teria uma surpresa ao ver a lista de artistas que geraram 1 milhão de dólares no Spotify no ano passado, por não estarem inseridos no grupo que já alcançou o estrelato.



Pagamentos recordes do Spotify

Por mais um ano, o Spotify estabeleceu o recorde de maior pagamento anual à indústria da música de um único varejista: mais de US$ 9 bilhõe s. Esse

número quase triplicou nos últimos seis anos e representa uma grande parte dos mais de US$ 48 bilhões que o Spotify pagou desde a sua fundação.

Todos os anos, a plataforma paga cada vez mais dinheiro em royalties de streaming, resultando em recordes de receita e crescimento para os detentores

de direitos autorais em nome de artistas e compositores. Esses detentores de direitos incluem gravadoras, editoras, distribuidores independentes, organizações de direitos de execução e sociedades de gestão coletiva .



Editoras atingem novo pico

O Spotify pagou aproximadamente US$ 4 bilhões às editoras - que representam compositores - nos últimos dois anos. Compositores - por meio de suas editoras - estão gerando receitas recordes impulsionadas pelos serviços de streaming.

A empresa também reporta que, nos últimos dois anos, ela pagou aproximadamente US$ 4 bilhões às editoras, organizações de direitos autorais e sociedades de gestão coletiva que representam compositores. De acordo com o Global Value of Music Copyright , editoras, compositores e organizações de gestão coletiva estão obtendo mais do que o dobro da receita (US$ 5,5 bilhões em 2022 ) na era do streaming do que já tiveram na era do CD /vendas ( US$ 2,5 bilhões em 2001).



Números em contexto

Estamos focados naqueles que dependem mais do streaming como parte de seu sustento: os 225.000 artistas emergentes e profissionais no Spotify em 2023. Mais de 10.000.000 dos que fizeram upload tiveram pelo menos uma faixa . Cerca de 8.000.000 tiveram menos de 10 faixas ao longo do tempo e mais de 5.000.000 tiveram menos de 100 streams no total em seu catálogo completo.

Sob a observação do Spotify , mais artistas estão tendo sucesso e, como resultado, muitos mais estão interessados em se tornar artistas.

Claro, mais de 10 milhões dos que fazem uploads têm pelo menos uma faixa no Spotify , mas quando se trata de criar oportunidades financeiras, estamos focados naqueles mais dependentes do streaming como parte de seu sustento: esses 225.000 artistas emergentes e profissionais que estão construindo carreiras.



Crescimento da carreira do artista

Quase metade dos artistas que geraram mais de US$ 10 mil no Spotify em 2017, agora estão gerando mais de US$ 50 mil e provavelmente US$ 200 mil

em todas as fontes de receita registradas. Segundo a empresa, o foco "é ajudar artistas emergentes e profissionais a viverem do seu trabalho, ano após ano".

Ainda de acordo com o Spotify , quatro em cada cinco artistas que geraram pelo menos US$ 10 mil em 2017, geraram pelo menos esse valor no ano passado.

Dos 23.400 artistas que geraram esse montante em 2017, quase metade gerou mais de US$ 50 mil em 2023, e provavelmente US$ 200 mil no total, considerando

todas as fontes de receita registradas.



As oportunidades do streaming

Em 2023, 50 mil artistas geraram pelo menos US$ 16.500 no Spotify e provavelmente US$ 65 mil de músicas gravadas em geral . Hoje, o streaming permite mais espaço para mais artistas alcançarem o sucesso, demonstrando uma mudança real em todo o negócio da música. A esmagadora maioria dos artistas no Spotify não teria música na prateleira na era do CD .

Se você listasse todos os artistas no Spotify , em ordem de quanto dinheiro eles geraram, mesmo o 50.000º colocado gerou no mínimo US$ 16.500 somente

na plataforma.