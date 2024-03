Foto: Reprodução / Instagram / @adamlevine Adam Levine faz 45 e Deezer revela as 10 mais ouvidas do Maroon 5





Adam Levine , frontman da banda Maroon 5 , completou seus 45 anos de vida nesta segunda-feira (18) e a plataforma de streaming Deezer revelou com exclusividade para esta coluna as músicas mais ouvidas do grupo norte-americano, bem como outras curiosidades: qual o público que mais consome as músicas da banda e qual a sua faixa etária.

Entre os grandes hits do Maroon 5 que estão presentes na seleta lista da Deezer , se encontram sucessos como She Will Be Loved, Sugar e Girls Like You (Cardi B Version) . Já os fãs que acompanham a banda na plataforma correspondem a 66% do público masculino e 34% do feminino .





Já a faixa etária dos fãs que escutam as canções do Maroon 5, 40% estão entre 26 e 35 anos, acompanhados dos fãs de 36 a 45 anos de idade com 28% e um público de 18 e 25 anos que correspondem a 19% .

As cidades que mais ouvem o Maroon 5 na Deezer são: São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Curitiba e Brasília .

Desde suas primeiras atividades em 2002, o Maroon 5 já vendeu mais de 135 milhões de cópias em todo o mundo com 7 álbuns de estúdio lançados.



Confira os dados do Maroon 5 pela Deezer como celebração ao aniversário de Adam Levine :

Top 10 músicas mais ouvidas

1. Animals

2. Payphone

3. She Will Be Loved

4. Sugar

5. Girls Like You ( Cardi B version)

6. Moves Like Jagger (Studio Recording From The Voice Performance)

7. Memories

8. Maps

9. This Love

10. Beautiful Mistakes

Gêneros que mais ouvem



66% é masculino

34% é feminino

Idades que mais ouvem

<18 - 1%

18-25 - 19%

26-35 - 40%

36-45 - 28%

46-55 - 9%

>55 - 3%

Cidades que mais ouvem

1. São Paulo

2. Rio de Janeiro

3. Belo Horizonte

4. Curitiba

5. Brasília