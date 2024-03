Foto: Divulgacao Lucas Scudele, teólogo de relacionamento, dá dicas de músicas que apimentam relações





Quais são as melhores músicas para apimentar sua vida amorosa? Quer você esteja em um encontro aconchegante a dois ou algo mais badalado, você precisa de uma canção que possa lembrar do dia marcante que viveu com seu parceiro romântico.

Segundo o teólogo de relacionamentos Lucas Scudele , músicas com devoção, luxúria e até paixões de primeira viagem podem ser compartilhadas em um momento sincero com alguém especial.





“Você pode contar com Ed Sheeran para lhe dar músicas que vão derreter seu coração. Agora, se você está procurando uma maneira de expressar o que realmente sente ao seu parceiro, ‘Love in the Future’ é um álbum de John Legend que contém canções mais afetuosas em vários graus” , indica o teólogo e filósofo que tem mais de 15 mil alunos em sua mentoria.

Segundo Lucas Scudele , que coleciona mais de 2,5 milhões de seguidores no Instagram , uma canção de amor verdadeiramente clássica em todos os sentidos do termo, This Will Be (An Everlasting Love) , de Natalie Cole (1950-2015), não é apenas digna de ser cantada: “Que tal convidar a sua pessoa preferida para uma dança?” , indica.

Além dela, Everywhere , da lendária banda anglo-americana Fleetwood Mac , fala sobre os estágios desgastantes do amor, onde tudo que você quer fazer é estar com uma pessoa o tempo todo.

Para os amantes de Indie rock, o teológo indica I Wanna Be Yours , da banda Arctic Monkeys . Agora se a pessoa busca por algo mais sexy, com apenas 1 minuto e 28 segundos , a canção de amor Baby, de Summer Walker , fará com que amantes não correspondidos cantem junto.