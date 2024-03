Foto: Divulgacao 'A Igreja': gravação do novo DVD de Gabriela Rocha acontecerá em São Paulo





A Igreja, o novo projeto da cantora Gabriela Rocha será gravado na Catedral Metodista de São Paulo , localizada na Avenida da Liberdade , que dispõe de um ambiente singelo e muito aconchegante e que irá receber cerca de 350 pessoas na noite de 20 de março .

Nas redes sociais, Gabrielafez questão de deixar uma pequena amostra do que vem sendo preparado para a gravação, com um setlist que, pelo visto, irá trazer muitas novidades, além dos clássicos que marcaram sua carreira ao longo dos últimos 14 anos .





A artista é autora de grandes sucessos como, Creio Que Tú És A Cura, Teu Santo Nome, Atos 2, Diz, Enche-me, Lugar Secreto entre tantas outras que compõem suas obras musicais.

Dona de uma voz inconfundível, Gabriela Rocha é atualmente uma das maiores artistas do cenário gospel, com números surpreendentes que ultrapassam a marca de 3,3 bilhões de streams nas plataformas digitais.

Ela também é responsável também por feats históricos com grandes nomes da música gospel nacional e internacional como, Cece Wins, Elevation Worship, Miel San, Michael W. Smith, David Quinlan, Ana Paula Valadão, Bruna Karla, Isaias Saad, Lukas Agustinho, Kim Walker Smith, Christine D'Clario, Weslei Santos, Fernandinho , entre outros.

Em seu canal oficial do YouTube, Gabriela conta com mais de 9,9 bilhões de inscritos e quase 20 milhões de seguidores nas redes sociais , onde faz questão de compartilhar diariamente devocionais, mensagens de fé , além de boa parte de sua rotina de viagens e dia a dia .

Inicio de carreira



Gabriela Rocha foi revelada em 2010 no do Programa Raul Gil do SBT , quando participou do quadro Jovens Talentos . Anos depois ela retornou a emissora em apresentações emocionantes nas edições de 2017 e 2022 do programa Teleton .

Com milhares de vidas salvas e transformadas por meio de suas ministrações e louvores, a busca pelos ingressos para a gravação do DVD A Igreja , foi grande e a disponibilidade não durou muito tempo. Na última terça-feira (12), a artista divulgou em seu Instagram a abertura de mais 50 vagas . Os Ingressos disponíveis no site da Sympla .



Ao adquirir ingresso, os participantes da noite especial ganham acesso a um grupo exclusivo do Telegram por onde irão receber em primeira mão a setlist oficial do evento , além de manterem contato com a cantora .