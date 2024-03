Foto: Universal Music Semana do Consumidor da Universal Music tem vinis selecionados por R$ 99,90





Como parte de uma ação para a Semana do Consumidor , a A Umusic Store , braço de e-commerce da gravadora Universal Music , anunciou na última semana uma promoção de vinis selecionados com títulos que incluem grandes nomes como Olivia Rodrigo, The Rolling Stones e Marvin Gaye .

Com valores a partir de R$ 99,90 , a Umusic Stor e também incluiu obras clássicas de artistas lendários como Ella Fitzgerald, Def Leppard e Grace Jones , além do hardcore do Offspring e a virtuosidade do blues de John Lee Hooker .





Também há clássicos nacionais no catálgo de vinis da UMG como os de Gilberto Gil, Gonzaguinha, Cazuza, Raul Seixas, Cássia Eller e Victor Biglione, Zélia Duncan, Fagner, Sandy, Rita Lee, Caetano Veloso, Gal Costa, Ivete Sangalo, Zeca Pagodinho, Milton Nascimento , entre outros.



A promoção também conta com produtos especiais, como os queridinhos Fan Box .

A campanha é válida enquanto durarem os estoques dos vinis selecionados e por tempo limitado . Os produtos estão disponíveis neste link .



Confira alguns dos títulos disponíveis em vinil no site da Umusic Store :

Def Leppard / Adrenalize

Ella Fitzgerald / Live At Montreux 1969

Grace Jones / Nightclubbing

John Lee Hooker / That's Where It's At!

Marvin Gaye / Greatest Hits Live In '76

Olivia Rodrigo / SOUR

The Offspring / Greatest Hits

The Rolling Stones / Tattoo You

Various Artists / Guardians of the Galaxy Vol. 2