Foto: Reprodução / Instagram / @badbunny Bad Bunny é o artista latino mais ouvido de todos os tempos no Spotify





O Spotify anunciou nesta quinta-feira (14) que o astro latino Bad Bunny é o artista latino mais ouvido de todos os tempos no Spotify . Com isso, ele fica a frente de grandes nomes do gênero, como Shakira, Peso Pluma e Daddy Yankee .

Este resultado foi alcançado pelo cantor após um levantamento feito pelo Odds Scanner usando dados do próprio streaming e do Kworb e ChartMasters (sites especializados na coleta de dados de música).





Mais do que isso, o rapper porto-riquenho está entre os três artistas mais ouvidos de todos os tempos na plataforma .

Em termos de ouvintes mensais, Bad Bunny também lidera a lista dos latinos, com mais de 69 milhões de streams até agora . Em segundo lugar vem Shakira , com mais de 60 milhões de ouvintes mensais , e em terceiro Peso Pluma , com mais 56 milhões .



Artistas mais ouvidos de todos os tempos no Spotify

Não é de se espantar que o TOP 5 mais ouvido de todos os tempos seja dominado por artistas americanos, afinal, o país tem uma força cultural muito forte, com diversos artistas de sucesso lançados anualmente.



No entanto, Bad Bunny , que completou 30 anos recentemente, está entre os três mais ouvidos na plataforma, junto com Drake e Taylor Swift , descobriu a análise do Odds Scanner , apesar de divergências entre sua posição.



No Kworb , o artista está em segundo lugar, atrás de Drake e na frente de Taylor Swift, The Weeknd e Justin Bieber (na plataforma, o canadense ficou em 5º lugar, superando Ed Sheeran ). Já no ChartMasters , Bad Bunny vem em terceiro lugar, atrás de Taylor Swift e Drake , que ocupam o 1º e 2º lugar, respectivamente, e na frente de The Weeknd e Ed Sheeran (aqui, Justin Bieber acabou caindo para a 6ª posição).



Confira a seguir o TOP 3, por ordem alfabética:

Bad Bunny

Streams totais no Kworb: 77 bilhões

Streams totais no ChartMasters: 69 bilhões

Drake

Streams totais no Kworb:95 bilhões

Streams totais no ChartMasters: 73 bilhões

Taylor Swift

Streams totais no Kworb: 74 bilhões

Streams totais no ChartMasters: 74 bilhões