Foto: Sony Music Enrique Iglesias estreia clipe inédito com Miranda Lambert





O astro latino Enrique Iglesias lança nesta quinta-feira (14) o inédito clipe do single Space In My Heart , que conta com a colaboração de Miranda Lambert, a artista mais premiada da Academia da Música Country dos EUA .

Dirigido por Trey Fanjoy e produzido por Trent Hardville , a produção audiovisual de Space in My Heart foi filmada no coração da música country, a icônica Nashville . A faixa é uma poderosa homenagem ao amor que captura a paixão e a conexão entre os dois artistas, cativando os espectadores com sua narrativa emocional e estética visual.





A estreia internacional do videoclipe aconteceu nas emissoras MTV Live, MTVU, MTV Flow Latino e nos outdoors da Paramount na Times Square .

Space in My Heart é um marco na carreira de Enrique Iglesias , no qual o artista se aprofunda pela primeira vez na música country com a colaboração de Miranda Lambert , uma das figuras mais proeminentes do gênero. Esta colaboração faz parte do aguardado álbum do artista Final Vol. 2 .

Iglesias começa um emocionante novo capítulo com Space in My Heart , que já está no TOP 30 do charts HOT AC do Mediabase , assim como nos charts da rádio The Highway da SiriusXM , entre muitos outros.

O artista concluiu recentemente sua turnê de sucesso, Trilogy com Pitbull e Ricky Martin , onde cativou público em 42 arenas lotadas nos Estados Unidos e Canadá , levando seu grande repertório de sucessos.

Assista ao clipe de Space In My Heart :