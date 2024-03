Foto: Universal Music / Republic Records Ariana Grande emplaca 'Eternal Sunshine' no 1º lugar da Billboard 200





A estrela pop Ariana Grande acaba de emplacar seu mais recente álbum Eternal Sunshine no topo da Billboard 200 , a principal parada dos álbuns mais vendidos dos EUA .

Este é o sexto trabalho de estúdio que alcança tal marca, ao lado de Positions, Thank U, Next, Sweetener, My Everything e Yours Truly .





Eternal Sunshine alcançou o topo da Billboard neste domingo (17) após serem computadas as vendas de 227 mil cópias em sua primeira semana, ultrapassando Vultures 1 de Kanye West e Ty Dolla $ign .

O disco estreou nas plataformas digitais pela Universal Music , via Republic Records , no dia 8 de março com 12 faixas inéditas .



Ariana Grande Scores Sixth No. 1 Album on Billboard 200 With ‘Eternal Sunshine’ https://t.co/BNzuDGEy7u — billboard (@billboard) March 17, 2024