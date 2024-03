Foto: O2 Play Precursor da 'sofrência', Lupicínio Rodrigues tem sua vida revisitada em documentário





Estreia nesta quinta-feira (14) nos cinemas, o documentário Confissões de um Sofredor que revisitará toda a trajetória do lendário músico e compositor Lupicínio Rodrigues (1914-1974), o precursor do estilo que está tão em voga no século atual: a sofrencia .

Lupicínio Rodrigues: Confissões de um Sofredor traz uma pesquisa ampla com materiais de arquivos do próprio artista, além de entrevistas e falas de nomes como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, e Elza Soares .





A produção também aborda um episódio importante da história de Lupicínio envolvendo a faixa Se Acaso Você Chegasse . A música fez parte da trilha sonora de Dançarina Loura , um musical de Hollywood e, mais tarde, foi indicada ao Oscar de 1945. Mas, além de não ter sido consultado sobre o uso da canção, Lupicínio só foi receber direitos autorais anos após o sucesso . Até hoje seus créditos na indicação ao Oscar não foram reconhecidos .



“Lupicínio é o pai da música de sofrência, que se tornou com ele e depois dele um gênero imensamente popular. Não por acaso Lupi atravessa gerações de intérpretes. Não ocultamos as atitudes, letras e emoções dele com as mulheres de sua vida porque isso seria apagar algo da essência de sua musicalidade e da verdade de sua história. Esconder o machismo não nos ajudaria a compreender e

refletir as contradições da época. Ali estão misturados a paixão, o romance, a traição e, claro, o machismo daquele período” , comenta o diretor Alfredo Manevy .

A obra, que esteve na 46ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo , 26ª Mostra de Cinema de Tiradentes e foi premiada em festivais como FESTin e Fest Aruanda 2022 , entra em cartaz em 14 salas espalhadas pelo Brasil.

O longa também terá uma sessão especial, a Encontros IC Play , em 19 de março no Itaú Cultural , que contará com uma conversa entre o diretor Alfredo Manevy e o músico Arrigo Barnabé .

Assista ao trailer: