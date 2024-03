Foto: Universal Music / Capitol Records Destaque | Coluna Marcelo de Assis | Nicki Minaj está enfrentando problemas financeiros, diz revista





A banda Kings Of Leon anunciou na última semana o lançamento de seu mais novo álbum de estúdio, intitulado Can We Please Have Fun em formato vinil no Brasil através da Universal Music , via Capitol Records .

O produto já está disponível para pré-venda no site Umusic Store pelo valor de R$ 239,90 .





O disco marca a entrada do Kings Of Leon na Universal Music e contará com 12 faixas inéditas , incluindo a já lançada Mustang , que entrou nas plataformas digitais no dia 22 de fevereiro deste ano.

Can We Please Have Fun foi gravado nos estúdios Dark Horse Recording no Tennessee (EUA) e contou com a produção de Kid Harpoon .

Foto: Universal Music / Capitol Records Kings Of Leon 'Can We Please Have Fun' em formato vinil





Com o lançamento deste disco, o Kings Of Leon entrará em uma turnê de divulgação do novo trabalho pela América do Norte .

Confira o conteúdo completo de Can We Please Have Fun em vinil:

1. Ballerina Radio

2. Rainbow Ball

3. Nowhere To Run

4. Mustang

5. Actual Daydream

6. Split Screen

7. Don’t Stop The Bleeding

8. Nothing To Do

9. Television

10. Hesitation Generation

11. Ease Me On

12. Seen