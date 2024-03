Foto: Rolf Ambor Álbum ao vivo de Ella Fitzgerald em Montreux é relançado em vinil





O concerto de Ella Fitzgerald na edição de 1969 do Montreux Jazz Festival foi um evento marcante na história do jazz e da música em todos os tempos.

Montreux , situada na Suíça , já era conhecida como uma meca do jazz , e o festival tinha uma reputação internacional como um dos principais atos musicais ao vivo do mundo.





Fitzgerald , eternizada como a Primeira Dama do Jazz , era uma das artistas mais renomadas e respeitadas da época. Sua voz única e habilidade técnica a tornaram uma das mais influentes cantoras de jazz de todos os tempos.

O concerto de 1969 em Montreux foi uma oportunidade para ela mostrar seu talento excepcional diante de uma plateia internacional.

Agora, a Universal Music , via Mercury Records , está relançado esta obra prima do gênero em vinil preto , no site da Umusic Store pelo valor de R$ 99,90 .

No concerto de Montreux, Fitzgerald encantou o público com sua interpretação inigualável de clássicos do jazz, incluindo músicas de seu extenso repertório, como Summertime, Mack the Knife, Cheek to Cheek entre muitas outras canções. Sua capacidade de improvisação vocal e precisão técnica, aliadas à sua incrível expressividade, eram características que cativavam a plateia e garantiam que cada performance fosse uma experiência única e emocionante.

Foto: Universal Music / Mercury Records Ella Fitzgerald: disco gravado em Montreux é relançado em vinil





Naquele momento, Ella estava apoiada pelo Tommy Flanagan Trio apresentando um conjunto que combina faixas contemporâneas, como Sunshine Of Your Love e Hey Jude ao lado de clássicos como I Won't Dance e That Old Black Magic .

Este concerto também foi significativo porque marcou a primeira vez que Ella Fitzgerald se apresentou em Montreux , estabelecendo assim uma conexão duradoura entre a lendária cantora e o prestigiado festival de jazz. Seu desempenho

naquele palco ficou registrado na história como uma das performances mais memoráveis não apenas do festival, mas de toda a carreira da artista.

Em resumo, o show de Ella Fitzgerald no Festival de Jazz de Montreux em 1969 foi um evento inesquecível que mostrou o talento e a magia dessa grande artista, deixando um legado duradouro na história da música.

Confira o conteúdo completo de Ella Fitzgerald Live At Montreux 1969 em vinil:

Lado A



1. Give Me The Simple Life

2. This Girl's In Love With You

3. I Won't Dance

4. A Place For Lovers

5. That Old Black Magic

6. I Love You Madly

7. Trouble Is A Man

Lado B



1. Sunshine Of You Love

2. Well Alright Okay You Win

3. Hey Jude

4. Scat Medley

5. A House Is Not A Home