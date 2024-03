Foto: Warner Music Dua Lipa anuncia 'Radical Optimism', seu terceiro álbum de estúdio





A estrela britânica Dua Lipa anunciou nesta quarta-feira (13) que lançará Radical Optimism , seu terceiro álbum de estúdio, no dia 3 de maio pela Warner Music . Este projeto contará com 11 faixas inéditas , incluindo as já lançadas Houdini e Training Season .

Inspirado na autodescoberta de Dua, Radical Optimism é um trabalho que explora a pura alegria e a felicidade de ter clareza em situações que antes pareciam impossíveis de enfrentar.





As despedidas difíceis e os começos vulneráveis , que antes ameaçavam esmagar sua alma, tornam-se marcos à medida que escolhemos o caminho do otimismo e começamos a ver graça em meio ao caos.

A Rolling Stone chamou o álbum de “felicidade pop” , ao mesmo tempo em que observou que o projeto é “ único e totalmente Dua Lipa: pop dançante e confiante, cheio de frases espirituosas”.



Infundido com a energia da cidade natal da artista, Londres , a atitude do álbum incorpora a crueza, a honestidade, a confiança e a liberdade do britpop dos anos 1990. Radical Optimism transporta o seu ouvinte para um mundo pop sonhador, rico em musicalidade, liricamente sem remorso e sonoramente libertador.



“Há alguns anos, um amigo me apresentou o termo ‘otimismo radical’. É um conceito que ressoou em mim e fiquei mais curiosa quando comecei a brincar com ele e a integrá-lo em minha vida”, conta Dua Lipa . “Então, me ocorreu a ideia de passar pelo caos com elegância e sentir que eu podia enfrentar qualquer tempestade. Ao mesmo tempo, me vi examinando a história da música - psicodelia, trip hop e britpop. Sempre me pareceu muito otimista, e essa honestidade e atitude são sentimentos que levei em minhas sessões de gravação”, completou.



Dua trabalhou com uma equipe de colaboradores de peso ao longo do projeto, incluindo Caroline Ailin, Danny L. Harle, Tobias Jesso Jr. e Kevin Parker .

Recentemente, Dua Lipa conquistou, pela sétima vez, o BRIT Awards na categoria Melhor Artista Pop , além de apresentar uma eletrizante performance de Training Season .



Veja: