Foto: Deezer Deezer anuncia CEO interino para abril





Após reportar resultados positivos para 2023 e a saída de seu CEO, Jeronimo Folgueira , a Deezer (DEEZR), anuncia a chegada de Stu Bergen como CEO interino , a partir de 1º de abril de 2024 .

Stu, que já atuava como diretor independente não-executivo no conselho da Deezer desde fevereiro de 2023, assume como CEO interino até a nomeação de um novo diretor executivo , permanecendo após isso como membro do Conselho de

Administração da empresa.





Stu se junta à Deezer como seu CEO interino após três décadas de uma reconhecida carreira na indústria da música. Considerado um executivo experiente e de carreira sólida, ocupou posições importantes de liderança em várias gravadoras, incluindo a Warner Music por mais de 14 anos .

Recentemente, Stu atuou como CEO de Serviços Comerciais Internacionais e Globais da Warner Music e, antes disso, foi presidente Internacional de Música na Warner Music Group .

O profundo conhecimento de Stu sobre as indústrias musical e digital, juntamente com seu mandato como diretor do conselho da Deezer , fizeram de seu nome uma escolha estratégica para impulsionar a direção da empresa e facilitar o processo de transição. Ele desempenhará um papel fundamental na orientação dos esforços do grupo para reforçar a base de assinantes diretos em mercados-chave , promovendo

o crescimento de parcerias para facilitar a expansão internacional e alcançar as metas financeiras da empresa para 2024.

"Estou honrado em aceitar o papel de CEO interino na Deezer neste momento crucial. Tenho o compromisso de fortalecer os valores da empresa e impulsionar sua trajetória de crescimento. Com a equipe dedicada e os objetivos claros já estabelecidos, estou ansioso para nos guiar neste período de transição, garantindo que a empresa esteja preparada para seu futuro ambicioso", afirma o executivo.

Segundo Iris Knobloch , presidente do Conselho de Administração, as expectativas com a escolha são as melhores possíveis: "Em nome do Conselho, gostaria de agradecer a Stu por gentilmente aceitar a posição de CEO interino na Deezer durante este período de transição. Com seu foco na expansão da empresa e sua liderança dedicada, estamos confiantes de que continuaremos a fazer avanços significativos para alcançar nossos objetivos".

A Deezer é uma das maiores plataformas de streaming do mundo, ao lado de empresas como o Spotify, Apple Music, Amazon Music e TIDAL .