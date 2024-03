Foto: Divulgacao Summer Breeze Brasil lança segunda edição do concurso 'New Blood'





Após o sucesso da primeira edição do concurso e com o intuito de incentivar e promover a cena de rock e heavy metal , o Summer Breeze Open Air Brasil anuncia a segunda edição do New Blood . Trata-se de uma oportunidade para que bandas do estilo venham a se apresentar no festival ao lado de grandes artistas de todo o mundo.

Nesta edição há uma novidade: em 2023, o concurso aceitou material apenas de bandas brasileiras. Desta vez, o Summer Breeze Brasil abre as portas também para bandas de toda a América Latina , promovendo não só a cena de rock e heavy metal mas também um valioso intercâmbio cultural .





Para participar, os interessados devem escolher o melhor vídeo ao vivo de sua banda (em estúdio, show, lyric vídeo com a banda tocando ao vivo), de sua melhor música e submeter para a curadoria do evento, que será formada por personalidades experientes do cenário.

O envio dos vídeos ocorrerá de 11 a 26 de março .

De todo material recebido, 10 bandas/artistas serão pré-selecionados. Após a pré-seleção, o site do Festival Summer Breeze informará quais foram as bandas selecionadas, e lá mesmo os fãs poderão votar nas 10 bandas/artistas selecionados. A banda/artista com maior número de votos vai se apresentar no evento em abril de 2024 no Memorial da América Latina .



Os interessados devem enviar um e-mail para newblood@summerbreezebrasil.com colocando o nome da banda no campo assunto.

No corpo do e-mail, informar:

1. o nome da banda

2. cidade/estado/país

3. estilo musical que se enquadra

4. breve resumo com apenas três linhas

5. Link do vídeo da banda disponível no YouTube

6. Uma foto que não ultrapasse 1MB

Essa é uma iniciativa festival para incentivar e promover novas bandas. Por isso, o evento não aceitará versões cover como material .

A banda vencedora terá direito a um show especial de 40 minutos no Summer Breeze , além dos seguintes itens:



- Backline completo

- Camarim/ Catering para banda e equipe

- Credenciamento para até 7 pessoas (banda e equipe).

- 1 par de ingressos - Summer Card válido para o dia 28/04/24



O anúncio do vencedor será no dia 17 de abril na página oficial do festival no Instagram @summerbreeze.brasil .