Foto: Divulgacao TikTok lança recurso que permite salvar músicas em plataformas de streaming





O TikTok anunciou na última semana uma nova ferramenta que permite salvar músicas encontradas na plataforma e salvá-las em playlists de marcas como Spotify, Deezer, Apple Music e TikTok Music no Brasil.

Contudo, as escolhas das músicas estarão sujeitas a disponibilidade .





A ferramenta Adicionar a App de Música aparece como um botão que diz adicionar música ao lado do nome de uma faixa na parte inferior de um vídeo ou na página da faixa no TikTok , convidando os usuários a salvar a música no serviço de streaming de sua escolha.

O recurso foi projetado para ajudar os fãs de música a salvar músicas que amam no TikTok no momento da descoberta para curtir quando quiserem.

Na primeira vez que um usuário pressiona o botão, ele pode escolher o serviço de streaming de música de sua preferência. A faixa é então salva em uma playlist padrão no serviço escolhido, mas os usuários também podem optar por adicionar a faixa a uma nova lista de reprodução ou a uma lista existente que eles criaram.

Após o primeiro uso, o aplicativo de música selecionado se tornará o serviço de streaming padrão , mas que pode ser alterado a qualquer momento nas configurações. Os usuários também podem usar o recurso Adicionar a App de Música na página de sons de um artista.

“Com Adicionar a App de Música, estamos simplificando a experiência de descoberta de música para usuários e artistas do TikTok”, diz Isaac Bess , Global Head of Distribution Partnerships do TikTok . "Os fãs de música estão aproveitando a oportunidade de salvar músicas do TikTok diretamente em seus serviços de streaming de música favoritos, impulsionando a descoberta de músicas e ajudando

mais faixas a se destacarem e se tornarem sucessos. Estamos muito entusiasmados por levar esta funcionalidade a milhões de fãs de música em todo o mundo, proporcionando ainda mais oportunidades de descoberta e consumo de música, e para que os artistas alcancem novos públicos e desenvolvam as suas carreiras" , completa o executivo.