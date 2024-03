Foto: Universal Music / Republic Records Ariana Grande lança 'Eternal Sunshine', seu sétimo álbum de estúdio





A estrela pop Ariana Grande lança nesta sexta-feira (8), Dia Internacional da Mulher , o seu inédito e aguardado álbum Eternal Sunshine , com 12 faixas inéditas e destaque para o hit Yes, and? lançado em 12 de janeiro deste ano. O disco já está disponível nas plataformas digitais pela Universal Music , via Republic Records .

Junto com o seu novo trabalho, Ariana também apresenta seu novo single We Cant Be Friends (Wait For Your Love) .





A cantora lançou o single principal do álbum, Yes, and? - escrito e produzido por ela em colaboração com Max Martin e Ilya Salmanzadeh - acompanhado de um vídeo oficial dirigido por Christian Breslauer .

Yes, and? estreou como TOP 1 da parada Spotify Global , indicando sua maior estreia na plataforma de streaming até o momento . Além disso, o single assegurou o primeiro lugar no TOP 100 Global da Apple Music , e o vídeo musical alcançou o topo do YouTube Trending for Music .

Ouça o álbum: