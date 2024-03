Metallica lança versão de 'Kill 'Em All - em vinil vermelho

Foto: Reproduão / Instagram / @metallica Metallica lança 'Kill 'Em All - Jump In The Fire Engine' em vinil vermelho





Um dos grandes expoentes do heavy metal , a banda Metallica está lançando uma versão exclusiva de seu álbum clássico Kill 'Em All em vinil vermelho da edição Jump In The Fire Engine , pela primeira vez para o mercado internacional após uma série de discos exclusivos deste formato para as lojas do Walmart em 2021 nos EUA.

Agora, a Universal Music , através da Mercury Records , está disponibilizando esse exemplar histórico no site da Umusic Store .





A primeira fase dessas reedições vieram com os cinco primeiros discos do Metallica lançados um por mês de novembro de 2023 à março de 2024 . A segunda fase dos seis títulos restantes será lançada ao longo deste ano.

Jump in the Fire foi lançada pelo Metallica como single em 1984 , retirada do álbum Kill 'Em All . É uma das músicas mais conhecidas da banda liderada por James Hetfield e é notável por seu riff de guitarra cativante e refrão memorável. A música é caracterizada por sua energia intensa e letras que falam sobre um convite para se entregar ao caos e à rebeldia .

Confira o conteúdo completo de Kill 'Em All - Jump In The Fire Engine :

Lado A

Hit The Lights

The Four Horsemen

Motorbreath

Jump In The Fire

(Anesthesia) - Pulling Teeth

Whiplash

Lado B

Phantom Lord

No Remorse

Seek & Destroy

Metal Militia